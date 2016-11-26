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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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"Свечи памяти" зажгли в Ужгороде

Киев • УНН

 • 14900 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня вечером, 26 ноября, в областном центре Закарпатья зажгли тысячи свечей ко Дню памяти жертв голодоморов, передает корреспондент УНН.

"Свечи памяти" зажгли в Ужгороде

Таким образом Ужгород присоединился к общенациональной акции "Зажги свечу памяти".

Так, лампадки зажгли на балконе здания Закарпатской облгосадминистрации. Горят они и у Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Неравнодушные горожане оставили свечи и лампадки на Театральной площади. В самом сердце Ужгорода на перекрестке улиц Корзо и Волошина, как и ежегодно в этот день, горящими огоньками выложили фразу "геноцид 32-33".

Кроме того, днем ужгородцы оставляли свечи и лампадки у краеугольного камня будущего памятника жертвам голодоморов в Украине, который сегодня установили и освятили на набережной Независимости.

Украинские Национальные Новости

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