"Свечи памяти" зажгли в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня вечером, 26 ноября, в областном центре Закарпатья зажгли тысячи свечей ко Дню памяти жертв голодоморов, передает корреспондент УНН.
Таким образом Ужгород присоединился к общенациональной акции "Зажги свечу памяти".
Так, лампадки зажгли на балконе здания Закарпатской облгосадминистрации. Горят они и у Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
Неравнодушные горожане оставили свечи и лампадки на Театральной площади. В самом сердце Ужгорода на перекрестке улиц Корзо и Волошина, как и ежегодно в этот день, горящими огоньками выложили фразу "геноцид 32-33".
Кроме того, днем ужгородцы оставляли свечи и лампадки у краеугольного камня будущего памятника жертвам голодоморов в Украине, который сегодня установили и освятили на набережной Независимости.