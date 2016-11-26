“Свічки пам′яті” запалили в Ужгороді

Таким чином Ужгород долучився до загальнонаціональної акції “Запали свічку пам′яті”.

Так, лампадки запалили на балконі будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Горять вони і біля Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Небайдужі містяни залишили свічки та лампадки на площі Театральній. У самому серці Ужгорода на перехресті вулиць Корзо та Волошина, як і щорічно цього дня, палаючими вогниками виклали фразу “ГЕНОЦИД 32-33”.

Окрім того, вдень ужгородці залишали свічки та лампадки біля наріжного каменю майбутнього пам′ятника жертвам голодоморів в Україні, який сьогодні встановили й освятили на набережній Незалежності.