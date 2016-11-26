“Свічки пам′яті” запалили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні ввечері, 26 листопада, в обласному центрі Закарпаття запалили тисячі свічок до Дня пам′яті жертв голодоморів, передає кореспондент УНН.
Таким чином Ужгород долучився до загальнонаціональної акції “Запали свічку пам′яті”.
Так, лампадки запалили на балконі будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Горять вони і біля Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.
Небайдужі містяни залишили свічки та лампадки на площі Театральній. У самому серці Ужгорода на перехресті вулиць Корзо та Волошина, як і щорічно цього дня, палаючими вогниками виклали фразу “ГЕНОЦИД 32-33”.
Окрім того, вдень ужгородці залишали свічки та лампадки біля наріжного каменю майбутнього пам′ятника жертвам голодоморів в Україні, який сьогодні встановили й освятили на набережній Незалежності.