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Сухопутные силы рф вряд ли добьются успехов в ближайшие месяцы - британская разведка

Сухопутные силы рф вряд ли добьются успехов в ближайшие месяцы - британская разведка

Киев • УНН

 • 556393 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сухопутным силам рф вряд ли удастся достичь операционных успехов в ближайшие месяцы, говорится в последнем отчете разведки Министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Разведчики напоминают, что 8 декабря 2022 года пресс-секретарь президента россии песков переформулировал основные цели так называемой "военной спецоперации", как в рф называют войну против Украины. По его словам, одной из главных целей рф является "защита" жителей Донбасса и юго-восточной Украины, но есть еще "много работы для "освобождения" этих территорий.

Комментарии пескова свидетельствуют о том, что нынешние минимальные политические цели войны россии остаются неизменными, сообщают в МО Британии. По всей вероятности, страна-агрессор все еще стремится распространить контроль над территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что российские военные планировщики, вероятно, все еще стремятся отдать приоритет продвижению вглубь Донецкой области.

Цитата

"Однако российская стратегия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что российские военные сейчас способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы. Российские сухопутные силы вряд ли достигнут значительных операционных успехов в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в отчете.

Напомним

По данным разведки МО Британии, утвержденный бюджет россии на 2023 год является слишком оптимистичным по доходам и расходам.

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