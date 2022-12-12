Сухопутные силы рф вряд ли добьются успехов в ближайшие месяцы - британская разведка

Детали

Разведчики напоминают, что 8 декабря 2022 года пресс-секретарь президента россии песков переформулировал основные цели так называемой "военной спецоперации", как в рф называют войну против Украины. По его словам, одной из главных целей рф является "защита" жителей Донбасса и юго-восточной Украины, но есть еще "много работы для "освобождения" этих территорий.

Комментарии пескова свидетельствуют о том, что нынешние минимальные политические цели войны россии остаются неизменными, сообщают в МО Британии. По всей вероятности, страна-агрессор все еще стремится распространить контроль над территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что российские военные планировщики, вероятно, все еще стремятся отдать приоритет продвижению вглубь Донецкой области.

Цитата

"Однако российская стратегия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что российские военные сейчас способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы. Российские сухопутные силы вряд ли достигнут значительных операционных успехов в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в отчете.

Напомним

По данным разведки МО Британии, утвержденный бюджет россии на 2023 год является слишком оптимистичным по доходам и расходам.