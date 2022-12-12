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Сухопутні сили рф навряд чи досягнуть успіхів найближчими місяцями - британська розвідка

Сухопутні сили рф навряд чи досягнуть успіхів найближчими місяцями - британська розвідка

Київ • УНН

 • 556395 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сухопутним силам рф навряд чи вдасться досягти операційних успіхів найближчими місяцями, йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Розвідники нагадують, що 8 грудня 2022 року речник президента росії дмитро пєсков переформулював основні цілі так званої "військової спецоперації", як у рф називають війну проти України. За його словами, однією з головних цілей рф є "захист" жителів Донбасу та південно-східної України, але є ще "багато роботи для "звільнення" цих територій.

Коментарі пєскова свідчать про те, що нинішні мінімальні політичні цілі війни росії залишаються незмінними, повідомляють в МО Британії. Ймовірно, країна-агресор все ще прагне поширити контроль над територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зазначається, що російські військові планувальники, ймовірно, все ще прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області.

Цитата

"Проте російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони. Російські сухопутні сили навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

За даними розвідки МО Британії, затверджений бюджет росії на 2023 рік є занадто оптимістичним щодо доходів і витрат.

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