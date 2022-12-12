Сухопутні сили рф навряд чи досягнуть успіхів найближчими місяцями - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сухопутним силам рф навряд чи вдасться досягти операційних успіхів найближчими місяцями, йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Розвідники нагадують, що 8 грудня 2022 року речник президента росії дмитро пєсков переформулював основні цілі так званої "військової спецоперації", як у рф називають війну проти України. За його словами, однією з головних цілей рф є "захист" жителів Донбасу та південно-східної України, але є ще "багато роботи для "звільнення" цих територій.
Коментарі пєскова свідчать про те, що нинішні мінімальні політичні цілі війни росії залишаються незмінними, повідомляють в МО Британії. Ймовірно, країна-агресор все ще прагне поширити контроль над територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зазначається, що російські військові планувальники, ймовірно, все ще прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області.
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"Проте російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони. Російські сухопутні сили навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців", - йдеться у звіті.
Нагадаємо
За даними розвідки МО Британії, затверджений бюджет росії на 2023 рік є занадто оптимістичним щодо доходів і витрат.