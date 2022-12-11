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Британська розвідка спрогнозувала тиск на бюджет росії через війну

Британська розвідка спрогнозувала тиск на бюджет росії через війну

Київ • УНН

 • 808282 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Затверджений бюджет росії на 2023 рік є занадто оптимістичним щодо доходів і витрат. Про це у Twitter повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Розвідники нагадали, що 5 грудня 2022 року путін підписав закон про федеральний бюджет росії. У проєкті бюджету йдеться, що 2023 року на оборону, безпеку та правоохоронні органи буде виділено понад 9 трильйонів рублів (143 мільярди доларів). Це значне збільшення порівняно з попередніми роками, яке становитиме понад 30% усього бюджету росії.

"Бюджет, схвалений путіним, імовірно, є занадто оптимістичним щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", – повідомили у британській розвідці.

Нагадаємо

За даними британської розвідки, росія витратила значну частину своїх власних балістичних ракет малої дальності "Іскандер”.

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