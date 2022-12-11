Британская разведка спрогнозировала давление на бюджет россии из-за войны

Детали

Разведчики напомнили, что 5 декабря 2022 года путин подписал закон о федеральном бюджете россии. В проекте бюджета говорится, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей (143 миллиарда долларов). Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами, которое составит более 30% всего бюджета россии.

"Бюджет, одобренный путиным, вероятно, слишком оптимистичен относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну", – сообщили в британской разведке.

Напомним

По данным британской разведки, россия потратила значительную часть своих собственных баллистических ракет малой дальности "Искандер”.