Суд завершил допрос Яценюка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева завершил допрос в качестве свидетеля стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"Уважаемый свидетель, суд вынужден прекратить ваш допрос, поскольку защита начинает повторяться. Я вам искренне спасибо, что вы выполнили свой долг и по первому вызову явились в суд", - сказал судья В.Девьятко и объявил перерыв в суде на 15 минут.
Напомним, суд начал допрос Яценюка по делу о госизмене Януковича. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал, что в 2014 году, после введения российских войск в Крым, ему дважды звонил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Как сообщал УНН, 11 декабря в суде по делу о госизмене Януковича также ожидается министр внутренних дел Арсен Аваков.