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Суд завершив допит Яценюка

Суд завершив допит Яценюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва завершив допит як свідка сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

“Шановний свідок, суд змушений припинити ваш допит, оскільки захист починає повторюватися. Я вам щиро дякую, що ви виконали свій обов’язок і за першим викликом з’явилися до суду”, — сказав суддя В.Дев’ятко й оголосив перерву у суді на 15 хвилин.

Нагадаємо, суд розпочав допит Яценюка у справі про держзраду Януковича. Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів, що у 2014 році, після введення російських військ у Крим, йому двічі дзвонив прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв.

Як повідомляв УНН, 11 грудня у суді у справі про держзраду Януковича також очікується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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