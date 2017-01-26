Суд заочно избрал арест для Н.Чауса с определением залога в 3,7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Соломенский районный суд Киева заочно применил к судье Днепровского районного суда столицы Николаю Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 3,7 млн грн. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.
Согласно решению, в суд поступило ходатайство НАБУ согласованное с САП о применении ареста к судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.
При этом защитник судьи просил суд отказать в аресте его подзащитного, поскольку в ходатайстве не доказано, что применение одной из более мягких мер не может предотвратить риски, предусмотренные УПК.
Следственный судья, как указано в решении, частично удовлетворил ходатайство и избрал для Н.Чауса меру пресечения в виде ареста, а также определил как альтернативу меру пресечения в виде залога в сумме 3,7 млн грн.
Напомним, 25 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в суд в отношении судьи Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса.
Как сообщал УНН, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса на получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл США за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 года и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 года.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судья Н.Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.