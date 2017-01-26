Суд заочно обрав арешт для М.Чауса з визначенням застави 3,7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Солом’янський районний суд Києва заочно застосував до судді Дніпровського районного суду столиці Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 3,7 млн грн. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає УНН.
Згідно з рішенням, до суду надійшло клопотання НАБУ погоджене з САП про застосування арешту до судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
При цьому захисник судді просив суд відмовити в арешті його підзахисного, оскільки у клопотанні не доведено, що застосування жодного з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим КПК.
Слідчий суддя, як вказано у рішенні, частково задовольнив клопотання і обрав для М.Чауса запобіжний захід у вигляді арешту, а також визначив як альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у сумі 3,7 млн грн.
Нагадаємо, 25 січня детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до суду спеціальне досудове розслідування щодо судді Дніпровського районного суду м. Києва Миколи Чауса.
Як повідомляв УНН, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол США за винесення рішення суду в інтересах підсудного.
Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада —у міжнародний розшук.