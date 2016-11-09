Суд арестовал убийцу мужчины в Мариуполе и определил 245 тыс грн залога

Так, тело 37-летнего мариупольца с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на улице в Левобережном районе около 3 утра 7 ноября. Его товарищ с аналогичными ранениями был доставлен в медучреждение.

По факту дела правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сегодня суд избрал преступнику меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в сумме 275 000 гривен.

Напомним, в Донецкой области мужчина получил смертельное ножевое ранение. В тот же день правоохранители в Мариуполе задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины ножом.

Как сообщал УНН, злоумышленник, который убил мариупольца и ранил его друга, сдался полиции.