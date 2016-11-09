Суд заарештував вбивцю чоловіка у Маріуполі і визначив 245 тис.грн застави

Так, тіло 37-річного маріупольця з численними ножовими пораненнями було виявлено на вулиці в Лівобережному районі близько 3-ї ранку 7 листопада. Його товариша з аналогічними пораненнями було доправлено до медзакладу.

За фактом справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України, за що передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Сьогодні суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти на волю під заставу у сумі 275 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік отримав смертельне ножове поранення. Того ж дня правоохоронці у Маріуполі затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві чоловіка ножем.

Як повідомляв УНН, зловмисник, який вбив маріупольця та поранив його друга, здався поліції.