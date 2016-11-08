Суд арестовал группу лиц за сбыт наркотиков в Житомирской области

Так, правоохранители разоблачили четырех человек, которые незаконно изготовляли, покупали, хранили и перевозили с целью сбыта и сбывали особо опасные наркотические средства.

В ходе досудебного расследования уголовного производстве по ч. 2 ст. 307 УК Украины по месту жительства злоумышленников проведены обыски и изъяты наркотические средства, ювелирные изделия, почти 65 тыс грн в различных национальных валютах - рублях, долларах США, евро, полученные от противоправной деятельности, а также 2 легковых авто.

Суд г. Житомира избрал наркоторговцам меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом, один из группы взят под стражу без права внесения залога, еще один взят под стражу с правом внесения залога в размере 400 тыс. грн и еще двум избрана мера пресечения содержание под стражей с правом внесения залога в размере 290 тыс грн.

Продолжается досудебное расследование.