Суд заарештував групу осіб за збут наркотиків на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Житомирщині взято під варту чотирьох осіб, які збували особливо небезпечні наркотики. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Так, правоохоронці викрили чотирьох осіб, які незаконно виготовляли, купували, зберігали і перевозили з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби.
У ході досудового розслідування кримінального провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України за місцем проживання зловмисників проведено обшуки та вилучено наркотичні засоби, ювелірні вироби, майже 65 тис грн у різних національних валютах — гривнях, доларах США, Євро, одержані від протиправної діяльності, а також 2 легкових авто.
Суд м. Житомира обрав чотирьом особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому, одного з осіб взято під варту без права внесення застави, іншу взято під варту із правом внесення застави на суму 400 тис грн та ще двом обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави на суму 290 тис грн.
Наразі триває досудове розслідування.