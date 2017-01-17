Суд арестовал двух закарпатцев за нападение на женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Двум ранее судимым жителям пгт.Межгорье, которые ночью напали на частный дом и избили и ограбили двух женщин, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Так, ночью 14 января, повредив топором входную дверь, нападавшие проникли в дом где проживают мать-пенсионерка с дочерью.
Избив женщин и повредив мебель, парни похитили средства, а также золотые ювелирные изделия на сумму 2000 гривен.
Правоохранители разыскали и задержали нападающих. Сейчас задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой, соединенный в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.