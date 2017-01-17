Суд заарештував двох закарпатців за напад на жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Двом раніше судимим жителям смт.Міжгір’я, які вночі напали на приватний будинок та побили і пограбували двох жінок, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Так, вночі, 14 січня, пошкодивши сокирою вхідні двері, нападники проникли до будинку де проживають мати-пенсіонерка з дочкою.
Побивши жінок та пошкодивши меблі, молодики викрали кошти, а також золоті ювелірні вироби на суму 2 тисячі гривень.
Правоохоронці розшукали та затримлаи нападників. Наразі затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний у житло, інше приміщення чи сховище) КК України.
Досудове розслідування триває.