Суд во Вроцлаве арестовал на три месяца двух подозреваемых в избиении супружеской пары украинцев

Суд во Вроцлаве применил к обоим подозреваемым в избиении супружеской пары украинцев меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Об этом сообщает Муниципальная полиция Вроцлава, передает УНН.

Полицейские из Вроцлава при поддержке сотрудников и сотрудников антитеррористического подразделения Нижнесилезского областного управления в прошлый понедельник задержали двух мужчин в возрасте 27 и 45 лет, подозреваемых в причастности к жестокому избиению, которое произошло 26 июля этого года во Вроцлаве на улице Окулицкого. Одно из задержаний произошло во время оперативных действий, когда подозреваемый пытался покинуть Вроцлав и таким образом избежать ответственности. Сегодня решением суда задержанные мужчины были помещены под стражу. Полицейские продолжают интенсивные мероприятия, направленные на задержание третьего участника преступления и выяснение всех обстоятельств этого скандального инцидента - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд, ознакомившись с доказательствами, собранными полицейскими и прокурором, применил к обоим подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Обвинения, предъявленные подозреваемым, касаются насилия на национальной почве, избиения и причинения телесных повреждений, а характер деяния квалифицирован как хулиганство.

Отмечается, что эти мужчины уже ранее неоднократно фигурировали в полиции за различные правонарушения.

Напомним

В польском Вроцлаве на украинскую девушку и парня напали. Потерпевшие получили тяжелые травмы, у них подозрение на сотрясение мозга.