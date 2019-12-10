Суд отправил "единоросса" Кучерявого под домашний арест

"... суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому.

Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Напомним, на административной черте со временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.