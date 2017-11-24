Суд в Старобельске оставил Ефремова под стражей

В ходе судебного заседания допрошен один свидетель обвинения и рассмотрено ходатайство стороны защиты об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам рассмотрения суд оставил Ефремова под стражей.

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Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 28.11.17 в 10.00, во время которого запланирован допрос 2 свидетелей.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области на сегодняшнем заседании определил порядок исследовании доказательств и допроса свидетелей в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.