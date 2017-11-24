Суд в Старобельске оставил Ефремова под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В четверг, 23 ноября 2017, состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
В ходе судебного заседания допрошен один свидетель обвинения и рассмотрено ходатайство стороны защиты об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам рассмотрения суд оставил Ефремова под стражей.
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Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 28.11.17 в 10.00, во время которого запланирован допрос 2 свидетелей.
Напомним, Старобельский районный суд Луганской области на сегодняшнем заседании определил порядок исследовании доказательств и допроса свидетелей в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.