Суд у Старобільську залишив О.Єфремова під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У четвер, 23 листопада 2017 року, відбулось чергове засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням О. Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
В ході судового засідання допитано одного свідка обвинувачення та розглянуто клопотання сторони захисту про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами розгляду суд залишив О. Єфремова під вартою.
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Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 28.11.17 о 10.00, під час якого заплановано допит 2 свідків обвинувачення.
Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області на сьогоднішньому засіданні визначив порядок дослідженні доказів і допиту свідків у кримінальному провадження за обвинувачення у державній зраді колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.