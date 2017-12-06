Суд по делу Ситника перенесли на 12 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение протокола об административном правонарушении, представленный Национальный агентством по предупреждению коррупции, в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Ситника на 12 декабря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суде.
"Сегодня заседание не состоялось, поскольку Артем Ситник подал ходатайство на электронную почту, в котором просил перенести рассмотрение судебного заседания. Рассмотрев ходатайство, судья назначила дату судебного заседания 12 декабря в 10:00", - сообщила пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко.
Напомним, 13 ноября в Назка сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Ситника.
Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме".