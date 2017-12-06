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Суд у справі Ситника перенесли на 12 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд протоколу про адміністративне правопорушення, поданий Національний агентством з питань запобігання корупції, щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на 12 грудня. Про це УНН повідомили у прес-службі суді.

"Сьогодні засідання не відбулося, оскільки Артем Ситник подав клопотання на електронну пошту, в якому просив перенести розгляд судового засідання. Розглянувши клопотання, суддя призначила дату судового засідання 12 грудня о 10:00", - повідомила прес-секретар Солом'янського суду Яна Квітченко.

Нагадаємо, 13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.

Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. А саме, А.Ситник, перебуваючи на посаді директора НАБУ, “надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі”.

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