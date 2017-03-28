Суд по делу А.Чийгоза оставил без рассмотрения ряд ходатайств защиты - адвокат

Адвокат отмечает, о традиционном видмовлння доставку Ахтема Чийгоза в зал суда, о приобщении к делу международной группы правозащитников о событиях 26 февраля 2014, а также об отводе всего состава суда через косвенную заинтересованность.

На заседании 27 марта заслушали показания свидетеля защиты Леммара Юнусова, по словам которого "Ахтем Чийгоз не совершал каких-либо жестов и не давал никаких команд и распоряжений митингующим". После этого суд перешел к допросу свидетеля защиты - Сейрана Егамбердиева. Однако, из-за окончания рабочего времени его допрос был завершен.

Продолжение слушаний запланировано на вторник, 28 марта, сообщил Николай Полозов.

Как сообщал УНН, суд продлил содержание под стражей заместителю председателя Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгоз на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.