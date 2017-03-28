Суд у справі А.Чийгоза залишив без розгляду ряд клопотань захисту - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму після відмови відводити прокурора у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза залишив без розгляду ще кілька клопотань захисту, повідомляє адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНН.
Адвокат зазначає, про традиційне відмовлння доправлення Ахтема Чийгоза до зали суду, про приєднання до справи доповіді міжнародної групи правозахисників про події 26 лютого 2014 року, а також про відвід усього складу суду через непряму зацікавленість.
На засіданні 27 березня заслухали свідчення свідка захисту Леммара Юнусова, за словами якого “Ахтем Чийгоз не здійснював будь-яких жестів і не давав ніяких команд і розпоряджень мітингувальникам”. Після цього суд перейшов до допиту свідка захисту — Сейрана Егамбердієва. Однак, через закінчення робочого часу його допит був завершений.
Продовження слухань заплановано на вівторок, 28 березня, повідомив Микола Полозов.
Як повідомляв УНН, суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.