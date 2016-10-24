Суд в Москве продлил арест няни, обвиняемой в убийстве 4-летнего ребенка

Переводчица Г.Бобокуловой сообщила журналистам, что та полностью признает вину в убийстве ребенка. Женщину также обвиняют по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества и заведомо ложное сообщение о взрыве.

Заседание суда проходит в закрытом режиме.

Напомним, Гюльчехра Бобокулову задержали 29 февраля у станции метро «Октябрьское поле» в Москве. У нее в руках была отрезана голова ребенка. По свидетельствам очевидцев, женщина угрожала взорвать себя. Позже выяснилось, что задержанная работала няней четырехлетней девочки. По версии следствия, дождавшись, когда родители уйдут, она убила ребенка и подожгла квартиру.

По сообщению Следственного комитета России, во время психиатрической экспертизы установили, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Сама Г.Бобокулова заявила, что своим поступком хотела отомстить президенту России Владимиру Путину за бомбардировки в Сирии.