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15 марта, 19:03 • 116578 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170954 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140755 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133015 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114309 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106351 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102089 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Суд в Москве продлил арест няни, обвиняемой в убийстве 4-летнего ребенка

Суд в Москве продлил арест няни, обвиняемой в убийстве 4-летнего ребенка

Киев • УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Суд в Москве до 4 апреля продлил арест гражданке Узбекистана Гюльчехра Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырехлетней девочки в феврале этого года, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Переводчица Г.Бобокуловой сообщила журналистам, что та полностью признает вину в убийстве ребенка. Женщину также обвиняют по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества и заведомо ложное сообщение о взрыве.

Заседание суда проходит в закрытом режиме.

Напомним, Гюльчехра Бобокулову задержали 29 февраля у станции метро «Октябрьское поле» в Москве. У нее в руках была отрезана голова ребенка. По свидетельствам очевидцев, женщина угрожала взорвать себя. Позже выяснилось, что задержанная работала няней четырехлетней девочки. По версии следствия, дождавшись, когда родители уйдут, она убила ребенка и подожгла квартиру.

По сообщению Следственного комитета России, во время психиатрической экспертизы установили, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Сама Г.Бобокулова заявила, что своим поступком хотела отомстить президенту России Владимиру Путину за бомбардировки в Сирии.

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