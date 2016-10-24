Суд у Москві продовжив арешт няні, обвинуваченій у вбивстві 4-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Суд у Москві до 4 квітня продовжив арешт громадянці Узбекистану Гюльчехрі Бобокуловій, обвинуваченій у вбивстві чотирирічної дівчинки у лютому цього року, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Перекладачка Г.Бобокулової повідомила журналістам, що та повністю визнає провину у вбивстві дитини. Жінку також звинувачують за статтями про навмисне знищення чужого майна і завідомо неправдиве повідомлення про вибух.
Засідання суду проходить у закритому режимі.
Нагадаємо, Гюльчехру Бобокулову затримали 29 лютого біля станції метро «Жовтневе поле» у Москві. У неї у руках була відрізана голова дитини. За свідченнями очевидців, жінка погрожувала підірвати себе. Пізніше з’ясувалося, що затримана працювала нянею чотирирічної дівчинки. За версією слідства, дочекавшись, коли батьки підуть, вона вбила дитину і підпалила квартиру.
За повідомленням Слідчого комітету Росії, під час психіатричної експертизи встановили, що обвинувачена страждає психічним розладом. Сама Г.Бобокулова заявила, що своїм вчинком хотіла помститися президенту Росії Володимиру Путіну за бомбардування у Сирії.