Суд в Крыму перенес рассмотрение дела А.Чийгоза на 9 ноября

"Следующее судебное заседание состоится завтра, начало в 9:30", - написал он.

Адвокат также сообщил, что сегодняшнее заседание началось с ходатайства защиты о доставке Ахтема Чийгоза в зал суда, но судьи в очередной раз отказались его рассмотреть.

Кроме того, по словам Н.Полозова, сегодня допросили трех свидетелей.

"Первым свидетелем обвинения в это день стал Шишкин Валерий Владимирович. На момент событий он работал на должности заместителя начальника милиции общественной безопасности Беломорско районного отдела ГУ МВД Украины в АРК. В настоящее время - сотрудник МВД РФ... Вторым свидетелем обвинения был допрошен Гусев Юрий Валерьевич. С самого начала допроса, когда судья спросил Гусева об отношении к Чийгоза, то выразил свое неприязненное отношение...", - сказал адвокат.

Он также добавил, что третьим свидетелем обвинения была допрошена Александрова Галина Викторовна, которая теперь является руководителем аппарата администрации города Симферополь, а в дни событий работала в должности начальника организационного управления симферопольского горсовета.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Также отметим, что суд РФ планирует ускорение судебного процесса по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.