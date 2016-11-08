Суд у Криму переніс розгляд справи А.Чийгоза на 9 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суд окупованого Криму переніс розгляд справи щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза на 9:30 9 листопада. Про це написав на своїй стоірнці у Facebook його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Наступне судове засідання відбудеться завтра, початок о 9:30”, — написав він.
Адвокат також повідомив, що сьогоднішнє засідання почалося з клопотання захисту про доставляння Ахтема Чийгоза в зал суду, але судді в чергове відмовилися його розглянути.
Крім того, за словами М.Полозова, сьогодні допитали трьох свідків обвинувачення.
“Першим свідком звинувачення в це день став Шишкін Валерій Володимирович. На момент подій він працював на посаді заступника начальника міліції громадської безпеки Біломорсько районного відділу ГУ МВС України в АРК. Нині — співробітник МВС РФ... Другим свідком звинувачення був допитаний Гусєв Юрій Валерійович. З самого початку допиту, коли суддя питав Гусєва про ставлення до Чийгоза, той висловив своє неприязне ставлення...”, — сказав адвокат.
Він також додав, що третім свідком звинувачення була допитана Александрова Галина Вікторівна, яка тепер є керівником апарату адміністрації міста Сімферополь, а в дні подій працювала на посаді начальника організаційного управління сімферопольської міськради.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Також зазначимо, що суд РФ планує прискорення судового процесу у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого — “річниці” його затримання.