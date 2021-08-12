Суд назначил соратнице Труханова залог в 1,4 миллиона

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Заключение под стражу с возможностью выхода на свободу под залог в 1 млн 400 тыс. грн., — такую меру пресечения назначил 12 августа Высший антикоррупционный суд депутату Одесского горсовета (“Доверяй делам”) Марине Лозовенко, которая фигурирует в деле о масштабном хищении бюджетных средств в Николаеве.

Напомним, бизнесвумен и депутат Одесского горсовета от созданной Геннадием Трухановым партии “Доверяй делам” Марина Лазовенко на днях задержана НАБУ. Директор “Строительно-производственной компании Пик-Строй” оказалась в числе восьми лиц, задержанных НАБУ в деле о хищении 26,8 млн гривен при реконструкции Соборной площади Николаева. Среди задержанных — вице-мэр Николаева Сергей Коренев, первый заместитель директора департамента ЖКХ Николаева Александр Брыжатый и другие.

Следствие допускает, что заместитель мэра Николаева пытался покинуть территорию Украины. Его задержали на украинско-венгерской границе в международном пункте пропуска “Лужанка-Берегшурань”. Мэра Николаева Александра Сенкевича вызывают на допрос в НАБУ.

Сообщается, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади. Следствие установило, что Коренев и Брыжатый сговорились с директорами шести фирм обеспечить победу одной из них.

“Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего громаде причинен ущерб на сумму более 26,8 млн гривен”, — говорится в сообщении НАБУ.

Отметим, весной 2019 года договор на реконструкцию Соборной площади почти на 90 млн гривен был подписан с одесским подрядчиком “Строительно-производственная компания Пик-Строй”.

Компания “Пик-Строй” является исполнителем большого числа подрядных работ по ремонту и реконструкции дорожного полотна в Одессе, в частности — в центре — на Приморском бульваре, в Воронцовском переулке, на спуске Маринеско, на Тираспольской площади и на многих других местах.

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