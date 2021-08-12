Суд призначив соратниці Труханова заставу в 1,4 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Взяття під варту з можливістю виходу на свободу під заставу в 1 млн 400 тис. Грн., — такий запобіжний захід призначив 12 серпня Вищий антикорупційний суд депутату Одеської міськради (“Довіряй справам”) Марині Лозовенко, яка фігурує в справі про масштабне розкрадання бюджетних коштів у Миколаєві.
Нагадаємо, бізнесвумен і депутат Одеської міськради від створеної Геннадієм Трухановим партії “Довіряй справам” Марина Лазовенко днями затримана НАБУ. Директор “Будівельно-виробничої компанії Пік-Строй” виявилася в числі восьми осіб, затриманих НАБУ у справі про розкрадання 26,8 млн гривень при реконструкції Соборної площі Миколаєва. Серед затриманих — віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Олександр Брижатий і інші.
Слідство припускає, що заступник мера Миколаєва намагався покинути територію України. Його затримали на українсько-угорському кордоні в міжнародному пункті пропуску “Лужанка-Берегшурань”. Мера Миколаєва Олександра Сенкевича викликають на допит в НАБУ.
Повідомляється, що у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі. Слідство встановило, що Коренєв та Брижатий змовилися з директорами шести фірм забезпечити перемогу однієї з них.
“Як показала експертиза, роботи проведені за завищеними цінами, в результаті чого громаді завдано збитків на суму понад 26,8 млн гривень”, — йдеться в повідомленні НАБУ.
Зазначимо, весною 2019 року договір на реконструкцію Соборної площі майже на 90 млн гривень було підписано з одеським підрядником “Будівельно-виробнича компанія Пік-Строй”.
Компанія “Пік-Строй” є виконавцем великої кількості підрядних робіт по ремонту та реконструкції дорожнього полотна в Одесі, зокрема — в центрі — на Приморському бульварі, в Воронцовському провулку, на спуску Маринеско, на Тираспольській площі і на багатьох інших місцях.