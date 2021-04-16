Суд по MH17: в мае пройдет "инспекция" места реконструкции обломков самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Суд по делу о сбитии малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году проведет “инспекцию” места реконструкции частей самолет 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба суда по итогам заседания в пятницу, 16 апреля, передает УНН.
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“Осмотр реконструкции пройдет в среду 26 мая 2021 года. Он буде транслироваться в прямом эфире”, — заявили в суде.
Детали
Порядок осмотра будет утвержден 21 мая. До этого времени стороны защиты и обвинения должны сообщить суду, на какие части реконструкции они хотят обратить внимание.
Решения по остальным запросам защиты обвиняемого и представителей родственников, озвученным в ходе слушаний на этой неделе, будут озвучены на заседании 22 апреля.
Дополнение
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17. Подозреваемые — три гражданина России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.
Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.