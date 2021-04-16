Суд по MH17: у травні пройде "інспекція" місця реконструкції уламків літака

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"Огляд реконструкції пройде в середу 26 травня 2021 року. Він буде транслюватися в прямому ефірі", - заявили в суді.

Деталі

Порядок огляду буде затверджений 21 травня. До цього часу сторони захисту і звинувачення повинні повідомити суду, на які частини реконструкції вони хочуть звернути увагу.

Рішення по іншим запитам захисту обвинуваченого і представників родичів, озвученим під час слухань на цьому тижні, будуть озвучені на засіданні 22 квітня.

Доповнення

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у катастрофі літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.



Слухання проходять в окружному суді Гааги в Судовому комплексі Схіпхол.