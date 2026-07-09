Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залога

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Виталию Жиковичу, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, передает корреспондент УНН.

Подробности

Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Жиковича Виталия меру пресечения в виде содержания под стражей - сказал судья.

Срок постановления - 60 суток.

Офис Генерального прокурора просил избрать Жиковичу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь сторона защиты просила избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Дополнение

Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской.

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по факту покушения на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.