Суд на завтра назначил заседание по определению подсудности дела В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Апелляционный суд города Киева назначил на 28 марта рассмотрение дела по определению территориальной подсудности в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича государственной измене. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре.
"Заседание назначено завтра (28 марта - ред.) в 12:00", - сообщили УНН в ведомстве.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.
Впоследствии дело о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева уведомил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК Украины.