Суд на завтра призначив засідання з визначення підсудності справи В.Януковича

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Апеляційний суд міста Києва призначив на 28 березня розгляд справи щодо визначення територіальної підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича  державній зраді. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі.

"Засідання призначене завтра (28 березня - ред.) о 12:00", - повідомили УНН у відомстві.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.

Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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