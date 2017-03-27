Суд на завтра призначив засідання з визначення підсудності справи В.Януковича

"Засідання призначене завтра (28 березня - ред.) о 12:00", - повідомили УНН у відомстві.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.

Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.