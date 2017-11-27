Суд арестовал экс-командира батальона "Донбасс"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77756 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67405 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74645 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82059 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118056 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115124 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144070 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108812 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113356 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Суд арестовал экс-командира батальона "Донбасс"

Суд арестовал экс-командира батальона "Донбасс"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Мариуполе Октябрьский районный суд отправил под арест на два месяца одного из бывших командиров батальона “Донбасс” Анатолия Виногродского, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Октябрьский районный суд Мариуполя отправил под арест одного из бывших командиров батальона „Донбасс“ Анатолия Виногродского с позывным „Гал“”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Виногродский проведет под арестом 60 суток в следственном изоляторе.

Также сообщается, что также был арестован экс-боец батальона “ОУН” Леонид Литвиненко.

В обоих случаях суд проходил в закрытом режиме.

Напомним, как сообщал УНН, 26 ноября полиция задержала экс-добровольцев батальона “Донбасс” .

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