Суд арестовал экс-командира батальона "Донбасс"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Мариуполе Октябрьский районный суд отправил под арест на два месяца одного из бывших командиров батальона “Донбасс” Анатолия Виногродского, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Октябрьский районный суд Мариуполя отправил под арест одного из бывших командиров батальона „Донбасс“ Анатолия Виногродского с позывным „Гал“”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что Виногродский проведет под арестом 60 суток в следственном изоляторе.
Также сообщается, что также был арестован экс-боец батальона “ОУН” Леонид Литвиненко.
В обоих случаях суд проходил в закрытом режиме.
Напомним, как сообщал УНН, 26 ноября полиция задержала экс-добровольцев батальона “Донбасс” .