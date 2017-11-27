Суд арестовал экс-командира батальона "Донбасс"

“Октябрьский районный суд Мариуполя отправил под арест одного из бывших командиров батальона „Донбасс“ Анатолия Виногродского с позывным „Гал“”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Виногродский проведет под арестом 60 суток в следственном изоляторе.

Также сообщается, что также был арестован экс-боец батальона “ОУН” Леонид Литвиненко.

В обоих случаях суд проходил в закрытом режиме.

Напомним, как сообщал УНН, 26 ноября полиция задержала экс-добровольцев батальона “Донбасс” .