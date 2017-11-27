Суд арештував екс-командира батальйону "Донбас"

“Жовтневий районний суд Маріуполя відправив під арешт одного з колишніх командирів батальйону „Донбас“ Анатолія Виногродського із позивним „Гал“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Виногродський проведе під арештом 60 діб в слідчому ізоляторі.

Також повідомляється, що також було заарештовано екс-бійця батальйону “ОУН” Леоніда Литвиненка.

В обох випадках суд відбувався в закритому режимі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 26 листопада поліція затримала екс-добровольців батальйону “Донбас”.