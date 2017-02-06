Суд арестовал четыре буровые установки, захваченные российским "Черноморнефтегазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя Следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе об аресте четырех буровых установок, незаконно захваченных "ГКП РК" Черноморнефтегаз " в рамках соответствующего уголовного производства об их незаконном захвате. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
"Ходатайство следователя СО ГУНП в Автономной Республике Крым и г. Севастополе ОСОБА_4, о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в постановлении следственного судьи.
Суд, в частности, арестовал несамоходную самоподъемную плавучую буровую установку В-319 - "Украина" ( "Независимость"), построенную в 2012 году компанией Keppel Corporation (Сингапур), несамоходную самоподъемную плавучую буровую установку В-312 - "Петр Годованец", построенную в 2012 году компанией Keppel Corporation (Сингапур), самоподъемную плавучую буровую установку "Сиваш", построенную в 1979 году в г.Астрахань и несамоходную самоподъемную плавучую буровую установку "Таврида", построенную в 1991 году в г.Астрахань, достроенную в 1995 году в Николаеве .
В материалах ходатайства указано, что эти буровые установки являются государственным имуществом, принадлежащим ПАО "ГАО" Черноморнефтегаз ". Однако, по данным следствия, в марте 2014 года ими незаконно завладели служебные лица незаконно созданного на временно оккупированной территории АР Крым так называемого "ГУП РК" Черноморнефтегаз "", в связи с чем причинен имущественный ущерб государству в лице ПАО "Государственное акционерное общество" Черноморнефтегаз ".
"Мониторингом сети Интернет установлено, что по состоянию на 2011 год приблизительная стоимость СПБУ" Петр Годованец "(В-312)," Украина "(В-316) составляла по 400 млн долларов США каждая СПБУ, приблизительная стоимость СПБУ" Таврида "составляла около 291 , 37 млн гривен и приблизительная стоимость СПБУ "Сиваш" составляла около 200,00 млн гривен ", - говорится в материалах следствия.