Суд арештував чотири бурові установки, захоплені російським "Черноморнефтегазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання слідчого Слідчого відділу Головного управління Національної Поліції в Автономній Республіці Крим та Севастополі про арешт чотирьох бурових установок, незаконно захоплених "ГКП РК "Черноморнефтегаз" у рамках відповідного кримінального провадження про їх незаконне захоплення. Відповідна ухвала суду опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
“Клопотання слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_4, про накладення арешту на майно задовольнити”, — йдеться в ухвалі слідчого судді.
Суд, зокрема, арештував несамохідну самопідіймальну плавучу бурову установку В-319 — “Україна” ("Незалежність“), побудовану у 2012 році компанією Keppel Corporation (Сингапур); несамохідну самопідіймальну плавучу бурову установку В-312 — “Петро Годованець”, побудовану у 2012 році компанією Keppel Corporation (Сингапур); самопідіймальну плавучу бурову установку “Сиваш”, побудовану у 1979 році в м.Астрахань та несамохідну самопідіймальну плавучу бурову установку “Тавріда”, побудовану у 1991 році в м.Астрахань, добудовану в 1995 році в Миколаєві.
У матеріалах клопотання зазначено, що ці бурові установки є державним майном, що належить ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”. Проте, за даними слідства, у березні 2014 року ними незаконно заволоділи службові особи незаконно утвореного на тимчасово окупованій території АР Крим так званого “ГУП РК „Черноморнефтегаз“”, у звязку з чим завдано майнову шкоди державі в особі ПАТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”.
“Моніторингом мережі Інтернет встановлено, що станом на 2011 рік приблизна вартість СПБУ “Петро Годованець” (В-312), “Україна” (В-316) складала по 400 млн доларів США кожна СПБУ, приблизна вартість СПБУ “Тавріда” складала біля 291,37 млн гривень та приблизна вартість СПБУ “Сиваш” становила біля 200,00 млн гривень", - йдеться у матеріалах слідства.