Создание нового Верховного суда на завершающем этапе - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Процесс создания нового Верховного суда уже находится на завершающем этапе. Об этом во время заседания Совета по вопросам судебной реформы заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы уже не раз встречались таким составом в рамках Совета по вопросам судебной реформы. Хочу поздравить, потому что сделана огромная работа. Де-факто конституционная судебная реформа не просто проголосована, не просто началась ее имплементация, мы уже на завершающем этапе по созданию нового Верховного суда и я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе и в первую очередь Высшую квалификационную комиссию судей, Высший совет правосудия и нет никакого сомнения, что те огромные ожидания, которые сегодня демонстрирует и украинское общество и мировая общественность по реформированию судебной ветви власти, они 100% будут оправданы", - сказал Президент.
П.Порошенко также выразил надежду, что "в ближайшее время новый Верховный суд заработает, реализуя и защищая право украинского народа на справедливый суд".
Как сообщал УНН, П.Порошенко ожидает, что новый Верховный Суд заработает в мае-июне.