Создание нового Верховного суда на завершающем этапе - Президент

"Мы уже не раз встречались таким составом в рамках Совета по вопросам судебной реформы. Хочу поздравить, потому что сделана огромная работа. Де-факто конституционная судебная реформа не просто проголосована, не просто началась ее имплементация, мы уже на завершающем этапе по созданию нового Верховного суда и я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе и в первую очередь Высшую квалификационную комиссию судей, Высший совет правосудия и нет никакого сомнения, что те огромные ожидания, которые сегодня демонстрирует и украинское общество и мировая общественность по реформированию судебной ветви власти, они 100% будут оправданы", - сказал Президент.

П.Порошенко также выразил надежду, что "в ближайшее время новый Верховный суд заработает, реализуя и защищая право украинского народа на справедливый суд".

Как сообщал УНН, П.Порошенко ожидает, что новый Верховный Суд заработает в мае-июне.