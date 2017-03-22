Створення нового Верховного суду на завершальному етапі - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Процес створення нового Верховного суду вже перебуває на завершальному етапі. Про це під час засідання Ради з питань судової реформи заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Ми вже не раз зустрічалися таким складом в рамках Ради з питань судової реформи. Хочу привітати, бо зроблено величезну роботу. Де-факто конституційна судова реформа не просто проголосована, не просто почалася її імплементація, ми вже на завершальному етапі по створенню нового Верховного суду і я хотів би подякувати всіх, хто долучився до цього процесу і в першу чергу Вищу квалікаційну комісію суддів, Вищу раду правосуддя і немає жодного сумніву, що ті величезні очікування, які сьогодні демонструє і українське суспільство і світова громадськість щодо реформування судової гілки влади, вони 100% будуть виправдані”, — сказав Президент.
П.Порошенко також висловив сподівання, що “найближчим часом новий Верховний суд запрацює, реалізуючи і захищаючи право українського народу на справедливий суд”.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко очікує, що новий Верховний Суд запрацює у травні-червні.