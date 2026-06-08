Студия 4A Games представила геймплей нового "Metro 2039" и назвала новую дату выхода шутера

Украинский разработчик видеоигр 4A Games представил новый трейлер игры "Metro 2039", в котором показан геймплей шутера. Также разработчики анонсировали новую дату выхода игры — февраль 2027 года, передает УНН.

На Xbox Games Showcase мы представили первый полный трейлер игрового процесса METRO 2039, содержащий почти три минуты материала, снятого непосредственно в игре. Кроме того, мы с гордостью сообщаем, что игра попадет в ваши руки в феврале 2027 года. Она выйдет на Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam и в Epic Games Store — говорится в описании к видео.

Разработчики рассказали, что назвали этот трейлер "Хантер" по единственной причине — он целиком посвящен ему.

В апреле мы объявили, что нашим антагонистом является не просто "Фюрер", а первый спартанец собственной персоной — Хантер. Сегодня мы впервые увидим его в игре, одетого в нарядную форму Новорейха — фашистскую переработку всем известной спартанской брони. Его образ встречается повсюду: на потрепанных плакатах, в мерцающей пропаганде и на огромных статуях — отметили разработчики.

В трейлере показаны фрагменты различных локаций: от смертельно опасных диких земель до облученных улиц москвы, нищих поселений на станциях и пугающей глубины туннелей.

Полностью созданный на движке игры, трейлер сочетает кадры от первого лица и нестандартные ракурсы камеры, чтобы показать все, за что фанаты любят METRO 2039: атмосферу, выживание, скрытность, жестокость и ужасы. Все, что является неотъемлемой частью METRO, вернулось, но есть намеки и на кое-что новенькое. В трейлере можно впервые увидеть в действии оружие "Шатун", а также новые предметы, разновидности мутантов, способы исследования мира и использования окружения в свою пользу. Нам уже не терпится рассказать больше — добавили разработчики.

Трейлер сопровождает голос главного героя, Чужака, который начинает проливать свет на причины упадка Метро.

Он полон гнева и ненависти, а в своем внутреннем монологе упрекает Фюрера за его ложь и лицемерие: "Ты обещал лучшее будущее... ты клялся разбить врага". От Ордена "Спарта", каким мы его знали, почти ничего не осталось. Когда-то спартанцев считали бескорыстными защитниками, но Чужак убежден: Хантер стал именно тем врагом, с которым они когда-то боролись. Но что побуждает Чужака к действию? И что означает возвращение Черных, на которое намекают его кошмары? Расскажем об этом в другой раз — интригуют разработчики.

Дополнение

Украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.

Игра "METRO 2039" от украинской студии 4A Games набрала 1 млн добавлений в списки желаемого среди геймеров спустя две недели после релиза.