Стрельба в Ровенской области произошла из-за неприязненных отношений селян
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 января. УНН. Полиция контролирует ситуацию в Старом Селе Рокитновского района. Об этом корреспонденту УНН сообщила представитель пресс-службы управления НП в Ровенской области Ольга Олийник.
По ее словам, в село введены дополнительные силы полиции, там действует полицейская станция.
"Ситуация взята полицией под контроль. Конфликтов между крестьянами нет ", - отметила Ольга Олийник.
Двое пострадавших находятся в центральной районной больнице Рокитного. Состояние мужчин стабильное. Полиция расследует дело по статьям "хулиганство" и "нанесение тяжких телесных повреждений".
Как сообщал УНН, 15 января в с.Старое Село сталався конфликт между местными и жителями села Березно . Двое мужчин получили огнестрельные ранения из охотничьего оружия.