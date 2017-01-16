Стрілянина на Рівненщині сталася через неприязні стосунки селян
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Поліція контролює ситуацію в Старому Селі Рокитнівського району. Про це кореспонденту УНН повідомила представник прес-служби управління НП у Рівненській області Ольга Олійник.
У поліції поки відкидають версію конфлікту через нелегальний видобуток бурштину. Зазначають, що причина — неприязні стосунки селян.
За словами О.Олійник, в село введені додаткові сили поліції, там діє поліцейська станція.
“Ситуація взята поліцією під контроль. Конфліктів між селянами немає”, — зазначила Ольга Олійник.
Двоє потерпілих перебувають у центральній районній лікарні Рокитного. Стан чоловіків стабільний. Поліція розслідує справу за статтями “хуліганство” та “нанесення тяжких тілесних ушкоджень”.
Як повідомляв УНН, 15 січня в с.Старе Село сталався конфлікт між місцевими та жителями села Березне. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення з мисливської зброї.