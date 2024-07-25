Томас Мэттью Крукс, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа, до начала мероприятия, на котором выступал политик, изучил площадку с помощью дрона, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй, передает УНН.

Детали

«Мы думаем, что он вел запись с дрона, изучал кадры», - приводит высказывания Рэя на слушании в юридическом комитете Палаты представителей CBS News.

По его словам, сотрудники ФБР нашли БПЛА и пульт управления в машине Крукса. В день стрельбы дрон пролетел над площадкой в районе 15:50-16:00 по местному времени.

Глава ФБР признался, что в бюро «пока не знают, какой у стрелка был мотив». При этом до инцидента у агентства не было никакой информации о Круксе, в ведомстве им не интересовались.

Также Рэй раскрыл еще несколько подробностей о деле. Он сообщил, что у Крукса было обнаружено три взрывных устройства - два в автомобиле и одно по месту жительства, а также детонатор, однако он не смог осуществить подрыв с крыши, с которой стрелял, поскольку находился слишком далеко.

Глава ФБР сообщил, что специалистам удалось получить доступ к содержимому мобильного телефона стрелка, что было «серьезным техническим вызовом». Крукс, по словам Рэя, использовал зашифрованные мессенджеры.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелок был ликвидирован.

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