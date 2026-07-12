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Стрельба на фестивале в Торонто унесла жизни двух человек, еще четверо ранены

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

На фестивале Salsa on St. Clair в Торонто вечером 11 июля произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, четверо ранены. Полиция сообщила о перестрелке между двумя лицами, подозреваемые не задержаны.

Стрельба на фестивале в Торонто унесла жизни двух человек, еще четверо ранены

По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы во время фестиваля Salsa on St. Clair в канадском Торонто. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел вечером 11 июля по местному времени на проспекте Сент-Клер, где проходил ежегодный фестиваль сальсы. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили шестерых человек с огнестрельными ранениями. Двое из них скончались на месте.

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По данным полиции, стрельба произошла в результате перестрелки между двумя лицами. На месте происшествия изъяли две единицы огнестрельного оружия. Подозреваемых пока не задержали, расследование продолжается.

Это было очень хаотичное событие

– заявил заместитель начальника полиции Торонто Франсиско Барредо.

По его словам, на момент стрельбы на фестивале находились около 13 тысяч человек. Правоохранители обследуют три отдельных места преступления и призывают свидетелей предоставить информацию.

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