Стрельба на фестивале в Торонто унесла жизни двух человек, еще четверо ранены
Киев • УНН
На фестивале Salsa on St. Clair в Торонто вечером 11 июля произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, четверо ранены. Полиция сообщила о перестрелке между двумя лицами, подозреваемые не задержаны.
По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы во время фестиваля Salsa on St. Clair в канадском Торонто. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел вечером 11 июля по местному времени на проспекте Сент-Клер, где проходил ежегодный фестиваль сальсы. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили шестерых человек с огнестрельными ранениями. Двое из них скончались на месте.
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По данным полиции, стрельба произошла в результате перестрелки между двумя лицами. На месте происшествия изъяли две единицы огнестрельного оружия. Подозреваемых пока не задержали, расследование продолжается.
Это было очень хаотичное событие
По его словам, на момент стрельбы на фестивале находились около 13 тысяч человек. Правоохранители обследуют три отдельных места преступления и призывают свидетелей предоставить информацию.
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