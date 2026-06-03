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Стрельба на элитном немецком курорте Зюльт: полиция задержала подозреваемого

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

На рынке в Вестерланде прозвучали выстрелы, один человек задержан возле вокзала. Полиция ищет других причастных, в окне парикмахерской обнаружили пулевое отверстие.

Стрельба на элитном немецком курорте Зюльт: полиция задержала подозреваемого

На рынке в курортном городе Вестерланд на острове Зюльт на севере Германии прозвучали выстрелы. На место прибыло большое количество полицейских. По данным BILD, возле вокзала в Вестерланде был задержан один человек, но поиски как минимум еще одного по-прежнему ведутся, передает УНН.

О пострадавших пока не сообщается, обстоятельства стрельбы также остаются неизвестными. При этом на снимках с места событий видно пулевое отверстие в окне парикмахерской.

Остров Зюльт, расположенный в Северном море и граничащий с Данией, считается одним из самых известных и престижных немецких курортов. Он также славится своей элитной недвижимостью, которую многократно признавали самой дорогой в Германии.

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Антонина Туманова

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