Забастовка пилотов Lufthansa продолжится 29 и 30 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пилоты авиакомпании Lufthansa объявили дату начала новых забастовок после провала переговоров о зарплате, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, в профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit сообщили, что пилоты снова не выйдут на работу 29 и 30 ноября.
Отмечается, что 29 ноября пилоты не будут осуществлять ближние перелеты, 30 ноября - далекие.
Так, пилоты вернулись к работе лишь на несколько дней, компания отменила только 35 рейсов из запланированных на 27 ноября.
Напомним, что профсоюз требует повысить оплату труда 5400 пилотов в среднем на 22% в течение пяти лет, считая с 2012 года. Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за шестилетний период, до 2019 года. С начала года стоимость акций компании упала на 13%, указывает агентство Bloomberg, по причине отмены более 16 тыс рейсов в 2014-2015 годах из-за забастовок, а также из-за конкуренции с бюджетными авиалиниями.
В 2014 и 2015 годах пилоты Lufthansa бастовали всего 23 дня. Это обошлось компании в 220 млн евро убытков в 2014 и еще в 131 млн в 2015 году.