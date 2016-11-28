Страйк пілотів Lufthansa продовжиться 29 і 30 листопада

Так, у профспілці пілотів Vereinigung Cockpit повідомили, що пілоти знову не вийдуть на роботу 29 і 30 листопада.

Відзначається, що 29 листопада пілоти не здійснюватимуть ближні перельоти, 30 листопада — далекі.

Так, пілоти повернулися до роботи лише на кілька днів, компанія скасувала тільки 35 рейсів із запланованих на 27 листопада.

Нагадаємо, що профспілка вимагає підвищити оплату праці 5400 пілотів загалом на 22% упродовж п’яти років, рахуючи від 2012 року. Lufthansa пропонує 2,5% збільшення за шестирічний період, до 2019 року. Від початку року вартість акцій компанії впала на 13%, вказує агентство Bloomberg, з причини скасування понад 16 тисяч рейсів у 2014-2015 роках через страйки, а також через конкуренцію з бюджетними авіалініями.

У 2014 та 2015 роках пілоти Lufthansa страйкували загалом 23 дні. Це обійшлося компанії у 220 мільйонів євро збитків у 2014 та ще у 131 мільйон у 2015 році.