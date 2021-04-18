Стопроцентная реализация украинца принесла "Вашингтону" четвертую подряд победу в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА "Вашингтон Уизардс" принимали аутсайдера турнира "Детройт Пистонс", сообщает корреспондент УНН.
Детали
Украинский центровой хозяев Алексей Лень вышел в стартовом составе "Уизардс" и был главным героем первых шести игровых минут. Он реализовал четыре броска с игры и помог "Вашингтону" захватить лидерство в матче. Однако на этот раз наставник "Уизардс" Скотт Брукс больше не выпускал украинца на паркет, ведь Леня начала беспокоить боль в правом голеностопе. Однако "Уизардс" праздновали уверенный выигрыш 121:100.
За 6 минут и 40 секунд Лень набрал 8 очков (4/4 двухочковые) и имел показатель эффективности +5.
Самыми результативными у "Вашингтона" стали Расселл Уэстбрук, который сделал 25-й трипл-дабл в сезоне (15 + 14 подборов + 11 передач) и Брэдли Бил (37).
Отметим, после четвертой победы подряд "Уизардс" поднялись на 11-е место в Восточной конференции. И имеют одинаковые показатели побед и поражений с "Чикаго", которое занимает 10-ю строчку, дающую право принять участие в турнире "плей-ин" (за право выступить в плей-офф НБА).
Дополнение
В следующем поединке "Уизардс" сыграют с командой другого украинца Святослава Михайлюка - "Оклахома".